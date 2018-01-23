Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. İçerisinde Iğdır Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin bulunduğu kobra tipi askeri araç, lastiğinin patlaması üzerine takla attı. Araç içerisinde bulunan 5 asker çeçitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı
Iğdır'da askerî araç takla attı, yaralılar var
23.01.2018 - 11:42 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da askerî araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı, 4 asker yaralandı.
Etiketler : ığdır,kaza,haberler,asleri araç,
538583 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538583.aspx
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