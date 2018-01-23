Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınırda görevli 1 askerin, dün açılan ateşle hafif yaralandığı saldırı sonrası jandarma ve özel harekat ekipleri, ateş açan teröristi etkisiz hale getirdi. Resulayn'daki binanın çatısına asılan terör örgütü YPG'nin flaması da ekiplerin operasyonuyla indirilirken, karşısında Türk bayrakları dalgalandırıldı.

YAPRAK SARMASI MEHMETÇİK'E ULAŞTI

Hassa ilçesi Akbez Mahallesi'ndeki kadınlar, askerlere gönderilmek üzere yaprak sarması hazırladı. Hazırlanan dolmalar, araçlarla sınırın sıfır noktasında bekleyen askerlere teslim edildi. Mehmetçik için yaprak sarması hazırlayan Hassalı bir kadın, Hatay sınırında görev yapan askerlerin annelerine de seslenerek,

"Asker anneleri, evlatlarınızı merak etmeyin. Hepsi bize emanet inşallah. Bol bol onlara dua edin, dualarınızı eksik etmeyin. Sadaka çıkarın bol bol. İnşallah hepsi, sağ salim dönecek. Keşke biz de yanlarında olup, onlara yardımcı olsak. Bir silah verseler de biz de gitsek cepheye vatanımızı korumak için. Dualarımız, onlarlaç İnşallah, sağ salim dönecekler" dedi.

Yaprak sarması hazırlayan Hassalı kadınlar, ayrıca askerlerin ağzı yanmasın, diye sarmaları acı yapmadıklarını belirtip, Mehmetçik'e turşu ve ayran da gönderdi.

ASKERLERİN MEZAR HASSASİYETİ

Öte yandan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin sınır bölgesinde konuşlanan Türk birlikleri, tank ve zırhlı araçlarla bölgede hazır olarak emir bekliyor. Aşırı yağış nedeniyle çamur deryasına dönen, tanklarla çevrili alanda görev yapan askerlerin mezar hassasiyeti de takdir topladı. Onlarca tankın konuşlandığı alanın ortasında kalan eski 4 mezar, güvenlik şeridi çekilerek, korumaya alındı.