Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elitaş'ın Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak Kurtlu Soğuksu Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Elitaş'ın cenazesi Kırıkhan Asri Mazarlık Camisi'ne götürüldü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elitaş'ın cenazesi aynı mezarlıkta defnedildi.

İki çocuğu bulunan Elitaş'ın eşi Sevda, annesi Emine ve babası Bostan Elitaş tören boyunca göz yaşı döktü.

Cenaze törenine Hatay Valisi Erdal Ata, bazı Hatay milletvekilleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Dün terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay'ın Kırıkhan ilçesine atılan havan mermisi sonucu TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş hayatını kaybetmişti.