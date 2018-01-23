Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı'nın üçüncü gününde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan şehit oldu. Özalkan'ın göreve gitmeden önce arkadaşlarına vasiyetini söylediği ortaya çıktı. MHP lideri Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Muret Çeliker, Bahçeli'nin şehidin vasiyetini yerine getireceğini açıkladı.

BAHÇELİ, VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Muret Çeliker, resmî Twitter hesabı üzerinden gelişmeyi açıkladı. Çeliker, Bahçe'linin şehidin vasiyetini yerine getireceğini bildirdi.

VASİYETİ HERKESİ DUYGULANDIRMIŞTI

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Üst Çavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti herkesi duygulandırdı.

Adeta şehit olacağını hisseden kahraman Özalkan'ın arkadaşıyla mesajlaştığı ve devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapımında kullanılmasını ve okula adının konulmasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.