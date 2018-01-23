Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da gerçekleşen ve devlet erkanının geniş katılım gösterdiği Afrin operasyonunda verdiğimiz ilk şehidimiz Astsubay Musa Özalkan'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:

Konuşmasına Bakara suresinin 154. ayetiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

"Rabbimiz allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar dirilerdir ancak siz bilemezsiniz.

"HERHANGİ BİR KAVME KARŞI DEĞİL TERÖRE KARŞIYIZ"

Şuanda Musa evladımız bizi dinliyor, biz onun şahadetine şahidiz. Çok önemli bir operasyonlar sinsilesi içerisinde ordumuz, mehmetlerimiz bu karda kışta büyük bir mücadeleyi sürdürmektedir. Kimlere karşı? teröristlere karşı. Herhangi bir kavme yada herhangi bir topluma karşı değil. Bu operasyon YPG, PYD, PKK gibi DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik bir operasyondur.

"AZİMLİYİZ, KİM NE DEMİŞ BAKACAK DEĞİLİZ"

Bu operasyonu, Allah'ın izniyle inşallah, milletimiz ve ÖSO ile birlikte zafere ulaşarak sonuçlandıracağız.

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Kararlıyız! Azimliyiz! Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, şu ülke buna nası bakmış, bunlara bakacak değiliz. Bu millet kendi göbeğini kendi kesecek.

"ŞEHİDİN VASİYETİNİ MİLLET OLARAK YAPACAĞIZ"

İşte yavrumuz attığı twitlerle de geleceğini okudu. Şehadetinden sonra parasının nereye yatıralacağını bile bildirdi. Biz bu evladımızın vasiyetini biz kendimiz hallederiz,z en güzeliyle hallederiz. Benim söylememe gerek peygamberimiz açıklıyor. Şehitlerin makamı peygamberlerin yanıdır. Ben tekrar şehidimize Allah'tan yardım diliyorum. Lütfü doğan beye de rahmet diliyorum."

SABAH SAATLERİNDE GAZİANTEP'TEN UĞURLANDI

Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda dün PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerin tamamlanmasının ardından askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirildi.Oradan Ankara'ya törenle uğurlandı.