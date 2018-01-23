Afrin'den terör örgütü PYD'nin kontrolünde bulunan bölgeden ateşlenen bir adet roket, Kilis'in Mücahitler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin teras katına düştü. Düşen roket nedeniyle büyük panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre olay yerinde ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi. Roketin isabet ettiği ev ve evin yanında bulunan araç tahrip oldu. Bölgeye sağlık, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kilis'te 3 katlı evin terasına roket düştü
23.01.2018 - 16:21 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis kent merkezine 1 roket düştü. Düşen roketin 3 katlı bir evin terasına isabet ettiği öğrenildi.
Etiketler : Kilis,haberler,roket,
538633 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538633.aspx
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