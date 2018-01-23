Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın lojistik merkezinin yakınındaki zeytin bahçesine 2 roket mermisi düştü. Olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığı bildirildi. YPG bir saldırı daha yaptı. Afrin bölgesindeki terör örgütleri tarafından atılan 3 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki boş araziye düştü. Bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Roketlerin düştüğü zeytinlik alanda inceleme yapılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



