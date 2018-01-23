Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından saat 16.10'da ateşlenen roket, Kilis'in Atatürk Mahallesi'nde üç katlı bir evin çatısına isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda evin çatısında ve çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından ilimize bir roket mermisi atıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yoktur. Ekiplerimiz olay yeri çalışmalarını derhal başlatmıştır." denildi.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri, saldırının ardından radar sistemleriyle yerini belirledikleri terörist mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

REYHANLI'YA ROKET

Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan bir roket, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evlerin arasında bulunan zeytin bahçesine düştü.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği saldırının ardından polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

HASSA'YA DA ROKET ATILDI

Hatay'ın Hassa ilçesine Afrin'deki terör örgütü YPG kontrolündeki bölgeden atılan 2 roket düştü.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan 2 roketin ardından ateşlenen 2 roket ise Hassa ilçesine bağlı Bintaş Mahallesi'ne düştü.

Bölgeye ambulans, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.