Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hatay'ın Suriye sınırında  konuşlu komandolar, ant içtikten sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcılarla  Afrin bölgesine hareket etti.  
 
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Tatvan 10. Komando Tugayı'ndan Suriye  sınırındaki birliklere gönderilen komandolar, konuşlu bulundukları birliklerde ant içerek harekât bölgesine gitti.

Afrin'deki operasyonda yer alan birliklere takviye olarak giden  komandolar, zırhlı araçlara binerek sınırdan geçti.
 
Öte yandan, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gönderilen tankların da  sınır birliklerinde hazır bekletildiği gözlendi.

 