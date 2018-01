Türkiye Gazetesi

ANKARA



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Zeytin Dalı Harekâtı’nda son durumun ayrıntılı olarak masaya yatırıldığı Beştepe'deki güvenlik toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Operasyonun planlandığı şekilde başarıyla yürüdüğünü kaydeden Kalın, şöyle devam etti:

Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin’de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha edilerek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir. Terörist unsurlarla sivil halkı ayırt etme konusundaki hassasiyetimiz, her operasyonumuzda olduğu gibi burada da en üst düzeydedir. Operasyonun askerî boyutuna ilave olarak, bölgede yaşayan sivillere yönelik insani yardım çalışmaları da devam etmektedir. Aynı şekilde uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları bilgilendirme çalışmaları da kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Yürüttüğümüz yoğun diplomasiyle, izlediğimiz politikanın haklılığı uluslararası topluma her düzeyde anlatılıyor.



AMAÇ SINIRLARIN GÜVENLİĞİ

Güvenlik toplantımızda da altı çizilerek vurgulandığı şekilde, Türkiye’nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da, bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Zeytin Dalı Operasyonu, herhangi bir etnik gruba değil, sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır. Türkiye, bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine, ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesi, bunun en somut örneğidir.



DEZENFORMASYON UYARISI

İdlib’deki çalışmalarımızı tamamladığımızda, bu bölge de huzur ve güven yuvası haline gelecektir. Afrin’i bölücü terör örgütü mensuplarından temizlediğimizde, en büyük teşekkürü bu bölgede yaşayan kardeşlerimizden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu açık gerçeklere rağmen, geçmişte pek çok örneğini gördüğümüz dezenformasyon faaliyetlerinin, Zeytin Dalı Operasyonu’nda da tekrarlandığını üzüntüyle müşahede ediyoruz. Medyamız başta olmak üzere, tüm kamuoyumuzu bu tür yalan, yanlış, çarpıtma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. §Bölücü terör örgütü bölgeden tamamen temizlenene, Suriye’nin asli sahipleri olan ve 3,5 milyona yakını halen ülkemizde yaşayan kardeşlerimiz güvenle evlerine dönene kadar operasyonlarımız sürecek.