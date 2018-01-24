Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



TSK’nın Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı 4’üncü günü de bölgeye asker, mühimmat ve zırhlı araç takviyesi devam etti.

Hükümet kaynakları ve güvenlik birimleri, özellikle istihbarat birimlerinin yerel kaynaklarla iş birliği sayesinde PKK’nın sızma girişimleri anında püskürtüldüğüne dikkat çekiyor. Bu kapsamda yerelden gelen istihbarat bilgileri sayesinde şu ana kadar terör örgütü elemanların 12 sızma girişiminin önlendiği belirtildi. Edinilen bilgilere, PKK’lılar üç günde toplamda 104 sızma girişiminde bulundu. Bunlardan 61’i termal kameralarla, 31’i de İHA’lar tarafından fark edilerek önlendi. Kara operasyonu ve yoğun topçu atışı nedeniyle örgüt üyelerinin Menbiç’e doğru kaçmaya başladıkları belirtilirken, bir yandan da Amanos dağları üzerinden Türkiye’ye sızma girişimlerinin önlenmesi için özelikle İHA’larla 24 saat esasına göre takip gerçekleştiriliyor. Güvenlik kaynakları, Suriye sınırına örülen duvar ve alınan tedbirlerle Türkiye’ye giriş yapmakta zorlanan teröristlerin, Amanos dağlarını kullanmaktan başka yolları kalmadığına dikkate çekerek, bu kapsamda o bölgedeki tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını dile getiriyor.

Terör örgütü PKK/YGP’ye herakât başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıldır zafer getiren hilal taktiğini Afrin’de de uygulamaya koydu. Afrin’e batıdan dört, kuzeyden üç, doğudan bir cephe açıldı. Örgüt âdeta süpürüldü...

Güvenlik birimleri, önceki gece sabaha karşı batı cephesinde yer alan Şeyh Hadid’e bakan en büyük tepenin ele geçirildiği bilgisini verdi. İlk gün Afrin’in kuzeyindeki Kilis-Gülbaba’dan kara harekâtını başlatan TSK, doğuda Azez’den Suriye’ye girerek PYD/YPG’li teröristlerin olduğu bölgeyi kıskaca almış oldu. Suriye sınırları içinde kalan ve operasyonun devamlılığı için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekilen, Alika, Bulbul, Zahran, Bak Ubası, Kusanlı, Maydan, Tabah Kuy, Kara baba, Hawran Darh’ın içinde olduğu güzergâhta operasyonların yoğunlaşacağı öğrenildi. En sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri de Burseya Dağı. Bölgedeki çatışmalar dün de sürerken, topçu birlikleri aralıklarla Afrin’deki terör hedeflerini vurmaya devam etti. ÖSO, TSK’nın desteğiyle Afrin’in batısındaki El Hammam köyünü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırdı.



DÜĞÜNE GİDİYORUZ

Hatay’ın Yalankoz mevkiinde konuşlanan 200 kişilik Hakkari Dağ Komando Birliği de harekâta destek vermek için Hassa ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada silah arkadaşları kahramanlara destek vermek için yanlarındaydı. Komandoların morallerinin son derece yüksek olması dikkat çekti. Zırhlı araçlara binen komandolar “Ya Allah Bismillah Allahü ekber” diyerek ailelerine selam gönderdi. Komandolardan biri, “Allah’ın izniyle oraya girip alıp geleceğiz inşallah” dedi. Bir başka komando ise, “Helallik istedik şükür. Alacağız inşallah. Allah’ın izniyle” dedi.

Zırhlı personel taşıyıcının içinde bulunan bir komando da İHA muhabirinin, “Söylemek isteğiniz bir şey var mı?” sorusuna “Düğüne gidiyoruz” cevabını verdi.

Öte yandan Hatay’ın Kırıkhan ilçesi sınırında konuşlanan Türk birliklerinin aşırı yağış nedeniyle çamur deryasına dönen bölgedeki hassasiyeti de takdir topladı. Onlarca tankın konuşlandığı alanın ortasında kalan eski 4 mezar, güvenlik şeridi çekilerek, korumaya alındı.



MAYINLAR YAVAŞLATIYOR

Askerî uzmanlar, Afrin’e uzanan güzergâhta terör örgütünün döşediği mayınlar ve el yapımı bombalar nedeniyle yavaş hareket edildiğini, mayınlı alanların etap etap temizlenerek ilerlendiğini dile getiriyor. Mayınlı alanlar nedeniyle, operasyonun 60-70 günü geçebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Mevziler ‘zırh delici’lerle vuruluyor

‘Zeytin Dalı Harekâtı’nın ana omurgasını oluşturan Hatay ile Kilis’in sınır bölgeleri, operasyonun 4’üncü gününe girilirken, sakin bir gece geçirdi. Afrin’e kara harekâtını başlatan birliklerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında, gece boyunca, iç bölgelerden top atışlarının sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin dün attığı roketler, Kilis bölgesine düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tankları, terör örgütü mevzilerini ‘zırh delici toplar’ ile vuruyor. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan ‘M60T’ tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış ‘zırh delici’ top mermisi görüldü.