Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki oğluyla PYD/PKK zulmüne uğrayan ve hapisten kaçan Suriyeli sığınmacı Abdullah, evlerine dönecekleri günün hayaliyle yaşıyor.

PKK’nın Arap, Türk veya Kürt kökenli vatandaşları dinlemeden sınır dışı ettiğini anlatan Abdullah, şunları kaydetti: PYD/PKK Suriye için bir kanserdir, bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. PYD/PKK’nın başı Afrin’de, kolları Ayn-el Arap’ta, ayakları ise Haseke’dedir. Bu PYD/PKK’nın başı Afrin’de kopartılmalı.

Suriyeli sığınmacı Kürtlerden Abdullah Nuri de iki oğlunu PYD/PKK zulmünden kaybeden acılı bir baba olarak sığındığı Türkiye’de diğer 4 çocuğuyla hayatını sürdürüyor.

Terör örgütü ve uzantılarının yıllarca kendilerini mağdur ettiğini anlatan Nuri, “Kaçarak Türkiye’ye sığındık. Bu harekat sayesinde ülkemizde bir düzen kurulur ve inşallah evlerimize geri döneriz” diye konuştu.

Sığınmacılardan Hüseyin Nasır ise teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı sayesinde hızla bölgeden çekildiğini belirterek, ülkelerine dönecekleri günü özlemle beklediklerini sözlerine ekledi.