Pazar günü Kadıköy Altıyol ve çevresinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için toplanmak isteyen 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri dün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK propagandası yapan 11 kişi tutuklandı
24.01.2018 - 09:51 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik PYD/PKK propagandası yapan 11'kişi tutuklandı
Etiketler : Zeytin Dalı Harekatı,
538801 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538801.aspx
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