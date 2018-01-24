Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazar günü Kadıköy Altıyol ve çevresinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek için toplanmak isteyen 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri dün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.