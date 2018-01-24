Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnaklı Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, Afrin operasyonunu desteklediklerini belirterek, 2 bin kişi ile operasyona katılmaya hazır olduklarını belirtti.Şırnaklı Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı”na ilişkin açıklamalarda bulundu.Yıllardan beri ailesiyle birlikte terörle mücadelede dik durduklarını ve dik durmaya da devam edeceklerini belirten Tatar, “Ben ve ailem 2 bin kişi olarak Afrin operasyonuna katılmaya hazırız. Gerektiği zaman bize alo desinler biz ordayız. Her zamanda devletimizin yanında durmuşuz ve durmaya da devam edeceğiz. Artık bu saatten sonra Kürt halkının, Türk halkının hep birlikte bir olma mecburiyetimiz doğmuştur ve doğacaktır. Herkes Afrin operasyonunu destekliyor, devletinin yanındadır. Askerlerimizin yanındayız. Allah askerimize zeval vermesin. Güç, kuvvet versin. Allah sayın Cumhurbaşkanımızı da bu ülkenin başından eksikliğini göstermesin” dedi.