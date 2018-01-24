Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı  Harekatı" kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopteri,  Afrin'in batısındaki terör hedeflerini vurdu. Kara unsurlarınca lazerle  titizlikle işaretlenen hedefleri vuran ATAK helikopterleri, harekat sırasında  yerli üretim "Cirit" füzelerini de kullandı.

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale  getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden  kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı  Harekatı" devam ediyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş  Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili  kararlarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan  meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak  icra edilen harekat kapsamında terör hedefleri vuruluyor.

Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca  aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129  ATAK da ilk kez görev yaptı.

AA ekibi, yerli üretim ATAK helikopterlerinin teröristlere ait  hedeflere yönelik atışlarını görüntüledi.

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle  titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş  altına aldı.

Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat  sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.