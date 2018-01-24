Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun başlattığı ve beşinci gününde devam eden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehit düştüğü Ömer Uşağı köyünde ele geçirilen mevziler görüntülendi.

ÖSO askerleri dün Afrin’in batısındaki Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı köyünü ele geçirdi.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın şehit düştüğü Ömer Uşağı köyü ve çevresindeki stratejik tepeler TSK ve ÖSO tarafından teröristlerden alındı. Ömer Uşağı köyünde betonarme mevzi ve tünek görüntülendi.

Görüntülerde ele geçirilen tünelin duvarların kalınlığının yaklaşık 90 santimetre olduğu ve toplamda 3 mazgalın olduğun anlaşılıyor.