Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'deki terör mevzilerinden ateşlenen iki roketten biri, bugün saat 18.15’te Kilis’in Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan tarihi Çalık Camisi’ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 18.40’ta 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir eve isabet etti.

Roketlerden ilki Çalık Camisi’nin kubbesine isabet edip gürültüyle patladı. Camide büyük hasar oluştu. Saat 17.56’da okunan ezan sonrası gelip akşam namazını kılan cemaatten 8 kişi camiden çıktıkları sırada yaralandı.

Camide can pazarı yaşanırken, olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

Bundan 25 dakika sonra saat 18.40’ta, tarihe camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi’ne bir roket daha düşüp patladı. Bu saldırıda ise 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

VALİ: KENT MERKEZİNE 2 ROKET DÜŞTÜ

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 100 metre mesafeyle kent merkezine iki roket düştüğünü belirterek "Biri namaz sırasında camiye düştü. Burada 8 yaralımız var, 2’sinin durumu ağır. Daha sonra 100 metre ilerisinde Kazım Karabekir Mahallesi’ne 1 roket daha düştü. Burada da çıkan dumandan etkilenen 4’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 ağır yaralımız var" dedi.

Vali Tekinarslan’ın açıklamasından bir süre sonra, hastaneye kaldırılan ağır yaralılardan 1’i, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ROKET SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve Kilis’te camiye düşen roketle yaralanan Suriyeli Tarık Tabak da hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Caminin kubbesine isabet eden roketle yaşamını yitiren diğer kişinin ise Muzaffer Aydemir olduğu belirlendi. 11 yaralının tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.

TOPÇU BİRLİKLERİ VURUYOR

Kilis’e akşam saatlerinde düşen roketli saldırıların ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerini tespit etti. Türk topçusu, belirlenen terör örgütü hedeflerine obüs ve fırtınalarla misliyle ateş altına aldı. Topçu bataryalarının hedefleri bombalaması kameralara da yansıdı, mermiler havadan görüntülendi.