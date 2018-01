Türkiye Gazetesi

Olay, önceki gece Baskil ilçesi Yukarıkuluşağı köyü Temur mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Erol Bazna, oğlu Can Bazna ile telefonda tartıştı. Bunun üzerine Can Bazna, babasının evine gitti. Baba Bazna'nın kapıyı açmasıyla oğlu içeri girerek yanında getirdiği tüfekle ateş etti. Vurulan baba, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu kaçtı. Cinayeti fark eden köy sakinleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Elâzığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptığı çalışmada şüpheli Can Bazna ve onunla birlikte hareket eden 2 arkadaşını Elazığ-Baskil yolunda yakaladı.Baskil İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden babasını öldüren zanlı Can Bazna tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.