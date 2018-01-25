Kahraman, yayımladığı mesajda, "Kilis'te bir camiye teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı'ndan başsağlığı mesajı
25.01.2018 - 01:30 | Son Güncelleme: 25.01.2018 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik düzenlenen roketli saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelerine ve millete sabır diledi.
Etiketler : ismail kahraman,
538948 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/538948.aspx
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