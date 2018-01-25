Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahraman, yayımladığı mesajda, "Kilis'te bir camiye teröristlerce yapılan hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum." ifadesini kullandı.