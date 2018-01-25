Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kanun hükmünde kararnameyle (KHK) meslekten ihraç edilen 129 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 129 eski emniyet mensubunun yakalanması için harekete geçti. Ekiplerin 21 ilde sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 1'inin birinci sınıf emniyet müdürü, 9'unun dördüncü sınıf emniyet müdürü, 6'sının emniyet amiri, 4'ünün başkomiser, 11'inin komiser, 28'inin komiser yardımcısı, 6 baş polis memuru, 64'ünün ise polis memuru olarak görev yaparken KHK ile emniyet teşkilatından ihraç edildikleri öğrenildi.

Şüphelilerin, terör örgütünün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.