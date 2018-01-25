Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'deki teröristlere büyük darbeler vurması Alman medyasında geniş yer buldu.

Alman Haber Ajansı'nda çıkan haberde, Türkiye'nin Alman tanklarını Suriye'de kullanmaması gerektiği istendi.

ALMAN SÖZCÜ: TÜRKLERE KARIŞAMAYIZ

Terör örgütü PYD/YPG'de büyük bir sevince neden olan Almanlar, bu konuda kısa sürede fikir değiştirdi.

Yaşanan tartışmalar, Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Holger Neumann'a soruldu.

Neumann, Zeytin Dalı Harekâtı'nda Alman üretimi Leopard tanklarının kullanılmasına karışamayacaklarını ifade etti.