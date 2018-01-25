Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'na başladı. Bölgeyi kıskaç altına alan TSK, 287 teröristi öldürdü.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk gününden beri barış söylemleriyle, teröristlere ağladı.

TERÖRİSTLER İÇİN 3 GÜN AÇ KALACAK

Daha fazla YPG'linin ölmemesi için ise tutuklu HDP'liler şimdi de açlık grevine başlayacak.

HDP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre 3 gün sürecek açlık grevine katılan isimler şöyle: HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ile milletvekilleri Burcu Çelik Özkan, Gülser Yıldırım, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak, Dersim Belediye Eş Başkanı Nurhayat Altun, Dersim Belediye Eski Eş Başkanı Edibe Şahin ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel.