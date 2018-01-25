Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle yönetime el koymaya kalkan FETÖ'cü teröristler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından meydanlara inen halk tarafından püskürtüldü.

FETÖ'cü teröristlerin kullandığı tanklara göğsünü siper eden vatandaşlar, Türkiye'nin karanlık günlere dönmesine engel oldu.

Darbe girişiminden sonra FETÖ'cülerin yargılanması başlarken CHP'den farklı sesler yükselmeye başlamıştı.

CHP: 15 TEMMUZ TİYATROYDU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, tüm milletvekilleri 15 Temmuz'a tiyatro iması yaptı. Bazıları da açık açık 15 Temmuz'un yazılan bir senaryo olduğunu savundu.

CHP Grup Başkanvekil Özgür Özel, Burdur'da yaptığı açıklamayla partisinin bu açıklamalarından vazgeçtiğini ortaya koydu.

"DÖRT BAŞI MAMUR BİR DARBE GİRİŞİMİYDİ"



Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Özel, "15 Temmuz, dört başı mamur bir darbe girişimiydi. Bize yakın demeyelim ama bizim mahallenin içinden de okunan köşe yazarları, tiyatro falan filan yazıyorlar. Bunların her bir tanesi o gerçekliğin karşısında buna inananı, bunu savunmaya çalışanı mahcup edip birilerinin ekmeğine yağ sürecek bir gerçek.

"TİYATRO MİYATRO DEĞİL"

15 Temmuz; bizim Meclis'te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro miyatro değil."