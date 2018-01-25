Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında; Afrin'de terör örgütü YPG'ye ait hedefleri tek tek yok eden Türk jetleri, Münbiç'e yönelik de bir harekat düzenledi.

SİLAH DEPOLARINA BOMBARDIMAN



Münbiç semalarına yükselen Türk jetleri, örgütün Amerikan silahlarıyla dolu depolarını bir bir imha etti. Vurulan hedeflerde çok sayıda teröristin de etkisiz hale geldiği belirtildi.

YARDIMA GİDECEKLERDİ



Öte yandan; Münbiç'teki teröristlerin Afrin'de köşeye sıkışan teröristlere destek için yola çıkmaya hazırlık yaptığı da gelen bilgiler arasında.