Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar en az 303 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

ZEYTİN DALI HAREKATI



"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI



Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

SİVİL HASSASİYETİ



Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

6 HEDEF İMHA EDİLDİ



Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

303 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 303 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."