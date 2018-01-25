Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP'lerine yönlendirildiklerini ortaya çıkarmasının ardından 'ByLock' listeleri yeniden güncellendi. Bu kapsamda Ankara'da, Ağır Ceza mahkemelerinde yargılanan ve sürdürülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan yaklaşık 300 kişi, haklarında örgütle bağlantılı başka bir delil bulunmadığı için tahliye edildi.