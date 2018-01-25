Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Suriye sınırında bir "güvenli bölge" oluşturulma önerisine cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce güvenli bölge konusunu gündeme getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, her şeyden önce ABD ile güvenin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirtirken, Washington yönetimden somut adımlar beklendiğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Biz zaten buraların Suriye halkı için güvenli bölge olacağını söylemiştik. Paris'teki görüşmede de Tillerson'a ne demek istediğini sordum. Kendisi tüm Suriye sınırında bir 10 kilometrelik güvenli bölge düşündüklerini ve bu mesafenin Türkiye'ye yönelik saldırıları engellemediği gerekçesiyle 30 kilometrelik bir tampon bölge oluşturmayı kastettiğini söyledi. Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız güvenli bölge düşüncelerini söylemişti. Bizim anladığımız farklı onların ki farklı olabilir. Bizim her şeyden önce, güvenli bölge ya da ciddi bir konuyu samimi bir şekilde, görüşebilmemiz için güveni tesis etmemiz lazım. ABD'nin terör örgütüne verdiği silahlar, bize verilen sözlerin tutulmaması güven problemi oluşturuyor. Trump'ın sözleri, ABD'ye silah vermiyoruz demesinin yanında bunların uygulandığının tarafımızca görülmesi gerekiyor. Güvenin yeniden tesis edilmesi için ABD'nin somut adım atması gerekiyor."

ABD'NİN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya da değinen Çavuşoğlu, "Sanırım o açıklama görüşme yapılmadan önce hazırlanmış. O nedenle tam gerçekleri yansıtmayan bir açıklama oldu. Onların farklı mazeretleri olabilir. Gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuştu.

ALMANYA İDDİASINA YALANLAMA

Çavuşoğlu ayrıca, Spiegel dergisinin Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hükûmetinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığı yönündeki iddiasını değerlendirdi. İddiayı yalanlayan Çavuşoğlu, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok" dedi.