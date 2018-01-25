Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spiegel dergisi, Türkiye'nin Afrin operasyonu nedeniyle Alman hükûmetinin TSK'nın elindeki Leopard tanklarının modernizasyonu projesini rafa kaldırdığını bildirdi. Derginin iddiasıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Spiegel'e yaptığı açıklamada, hükûmetin Suriye'nin kuzeyindeki durumdan dolayı "çok kaygılı" olduğunu söyledi.

ASKERİ EKİPMAN GÖNDERMEYECEKLER

Gabriel, mevcut koşullar altında askeri çatışmaların yaşandığı bölgelere askeri ekipman gönderemeyeceklerinin açık olduğunu da ifade etti.

Merkel ile SPD'li Gabriel, Leopard tank satışının akıbetiyle ilgili nihai kararın, CDU ile SPD'nin kuracağı yeni 'büyük koalisyon' hükûmetine kalması konusunda uzlaştı.