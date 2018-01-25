Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişimine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasında, mütalaa açıklandı.

14 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 24 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu 14 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

AA'nın aktardığına göre, mütalaada savcı tutuklu sanıklar Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Yüksel Durak, Kurmay Albay Ahmet Gümüş, Kurmay Albay Mehmet Kapan, Kurmay Albay Muzaffer Düzenli, Kurmay Albay Müslüm Kaya, Kurmay Albay Nebi Gazneli, Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse, Kurmay Albay Sadık Cebeci, Kurmay Yarbay Şakir Çınar, Kurmay Yarbay Fatih Karakaya ve Kurmay Binbaşı Murat Yanık'ın "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme"​ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Savcı bazı sanıkların "terör örgütüne üye olma", "konut dokunulmazlığını ihlali teşebbüs", "hava ulaşım araçlarının alıkonulmasına teşebbüs", "kamu malına zarar verme" suçlarının da aralarında olduğu bazı suçlarda değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca bu sanıkların darbe girişimi esnasında İstanbul'da şehit düşen vatandaşların ölümünden sorumlu olduğunu değerlendiren savcı mütalaasında, tutuklu sanıklar Fethi Alpay 88 kez, Eyyüp Gürler 88 kez, Özkan Aydoğdu 88 kez, Mehmet Kapan 44, Muzaffer Düzenli 88 kez, Müslüm Kaya 3 kez, Nebi Gazneli 3 kez , Sadık Cebeci 14 kez, Fatih Karakaya 44 kez ve Murat Yanık'ın 88 kez " tasarlayarak öldürme", "çocuğa karşı öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ESKİ KORGENERAL ÖZTÜRK'ÜN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

Mütalaada tutuksuz sanık eski 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk'ün dosyasının ayrılmasını istedi.

Savcı ayrıca davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra, eski askerler Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu'nun firari olduklarını belirterek, bu sanıklar hakkındaki dosyanın tefrik edilerek haklarındaki yakalama kararının devamını ve yakalandıkları takdirde gereğinin yapılmasını talep etti.

Mütalaada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi istendi.

Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre verdi.

Duruşma 2-20 Nisan arasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde bulunan büyük salonda yapılacak.