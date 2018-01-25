Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Çelik şöyle konuştu;

Türkiye bit NATO üyesi ve AB'ye aday bir ülke olarak bulunduğu bölgede Avrupa'nın sınırlarını temsil etmektedir. Sınırımızdaki bir tacize müsamaha göstermemiz mümkün olamaz. AB'den bir açıklama geldi, 'insani erişim konusunda endişelerimiz var, DEAŞ'la mücadeleye yoğunlaşılmalı' diye. Buna yönelik eleştirimiz var. Türkiye'nin güvenlik kaygılarına hak verildiğini duymak isterdik. İnsani erişim konusuna gelirsek Türkiye insani konulara en çok değer veren ülkedir. Bununla ilgili tedbir alınmıştır. DEAŞ'la mücadeleye yoğunlaşma konusunda Türkiye'ye söylenecek söz yok. Türkiye DEAŞ'la en çok savaşan ülkedir. Ayrıca terör örgütleri arasında seçim yapmktansa bize saldıran her terörist gruba cevap veririz. Bu operasyon güvenliğimiz açısından kaçınılmaz bir operasyondur. Bir yere YPG'nin yerleştirilmesi oradan DEAŞ'ın uzaklaştığı anlamına gelmiyor. Bunu Rakka'da gördük. Ayrıca YPG'nin ilk fırsatta DEAŞ'lılar serbest bıraktığını da gördük