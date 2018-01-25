Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

21:04 Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde Afrin'de ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ile terör örgütü PKK/PYD-YPG/DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Mehmetçik, terör örgütü mensuplarına adeta kurşun yağdırıyor.

20.02: Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir" ifadelerine yer verildi.

19.42: Hatay'daki Harekat Merkezi'nde askeri yetkililerden Afrin'deki operasyonla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Operasyon teröristleri temizlemek için yapılıyor. Afrin, terörden temizlenince asli sakinlerine teslim edilecek. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Afrin harekatı netice alınıncaya kadar sürecek." diye konuştu.

18. 40: TSK ve ÖSO, Afrin kırsalındaki Aboudana köyünü terör örgütü PYD'den aldı.

18. 27: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 6. gününde Hatay’daki Harekat Merkezi’ne gitti. Erdoğan'ın, Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel ve diğer askeri yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

16.20 : İhlas Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı, Afrin harekâtına katılan helikopterlerin fotoğrafını servis etti. Operasyonu tamamlayan iki Atak helikopteri, Hatay'daki üsse döndü.

5.40: Tunceli’de TSK'nin "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili olarak sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan şüpheli tutuklandı.

15.38: Afrin'deki PKK/PYD-YPG hedeflerine karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan 2 askeri helikopter, görevini tamamlamasının ardından Hatay'daki üssüne döndü.

14.45: Afrin'deki yabancı teröristlerin fotoğrafları ve videoları, terör hesapları tarafından yayınlandı. YPG, dün yaptığı açıklamada onlarca yabancının Afrin'de olduğunu itiraf etmişti.

13.42: TSK, 6 gündür devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, harekatın planlandığı gibi devam ettiği ve bugüne kadar en az 303 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

13.30: Günlerdir çatışmaların devam ettiği Burseya Dağı'nda Türk tankları ilk kez görüntülendi. Tankların girdiği terör yuvasından fotoğraf paylaşıldı.

12.40: Canlı olarak yakalanan YPG'li yedi terörist, Hatay'a getirildi. Teröristlerden üçü tutuklandı, dördünün işlemleri sürüyor.

12.20: Anadolu Ajansı, sınır hattındaki duvar blokların kaldırılıp Türk tanklarının Afrin'e doğru girişini gösteren fotoğrafları servis etti. TSK ve ÖSO'nun yakaladığı PYD/PKK mensubu 7 teröristten 3'ü tutuklandı, 4'ünün işlemleri sürüyor.

12.10: Doğan Haber Ajansı, Burseya Dağı'nın tamamen teröristlerden temizlenmesinin ardından yeni hedefin Bafelyun Tepesi olacağını bildiriyor. Kilis'e roket atılan noktalardan biri, Bafelyun Tepesi.

12.13: Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili "Terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

11.20: Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), obüs ve top atışları yapılıyor. Sis ve yağışın etkili olduğu bölgedeki patlama sesleri, Hatay'ın sınır mahallelerinden de duyuluyor.

11.00: İran'ın Urumiye kentindeki Türkiye başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi yapmak isteyen terör yandaşlarına izin verilmedi. Urumiye, Türkiye sınırına 50 kilometre mesafede.

10.20: Gece boyunca savaş uçakları tarafından bombardımana tutulan Cinderes bölgesinde bu sabah şiddetli çatışma var. Türk ordusu tarafından top atışlarıyla dövülen terör mevzilerinden patlama sesleri geliyor. Cinderes, Reyhanlı'nın kuzeyinde yer alıyor.

09.35: Türk jetleri, Şanlıurfa Akçakale'nin karşısında yer alan Tel Abyad'daki PKK toplanma merkezini vurdu. Suriyeli aktivistler, ilçedeki hastaneye çok sayıda PKK'lı teröristin cesedinin getirildiğini bildirdi.

09.00: Kilis'ten YPG'nin terör mevzilerini hedef alan çok sayıda top atışı, kent sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kayıtta dikkat çeken detay, arka arkaya gümbürdeyen topların sayılması.

08.20: YPG'lilerden geri alınan Abudan köyünde terör örgütü PKK'nın paçavraları ve terör başının posterleri yakıldı. Köy, Kilis'in hemen batısında sınıra yakın bir noktada.

08.00: Türk ordusu ve ÖSO güçleri, gece boyunca Cinderes bölgesini hedef aldı. Jetlerin bomba yağdırdığı bölge ayrıca top atışlarıyla dövdü. Saldırıların yoğunlaştığı yer, Hammam ve Kefr Safra köyü.

23.50: Türk savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Münbiç'teki terör örgütü PKK'nın lojistik ve silah deposunu imha etti. Operasyonda Seyyade ve Dendeloğlu köylerindeki PKK karargahları da hedef alındı.

23.10: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

23:01: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine dikkati çekti.

22:00 Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mevzilerinden art arda atılan ve cemaatin akşam namazını kıldığı sırada roketlerden birinin hedefi olan Çalık Camisinin kubbesi yıkıldı. Enkaz altında kalan 1'i Suriye uyruklu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı saldırıda, caminin bulunduğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

19:28: TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. gününde 47 terör hedefinin 27 savaş uçağıyla vurulduğunu açıkladı.

ZEYTİN DALI HAREKATINDA İLK 5 GÜN

TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için cumartesi günü saat 17.00’de başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” devam ediyor. Şeyh Horoz bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı amacıyla önceki gece sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

20 köy, 214 hedef

Böylece harekatın başından bu yana 268 teröristin etkisiz hale getirilmiş oldu. 5’inci günde Türk savaş uçakları, Kilis’in İkidam köyünün karşısındaki Darmık Dağı ve çevresindeki terör mevzilerini bombaladı. Bu mevzilerden birinin ise terör örgütünün cephaneliği olduğu bildirildi. TSK ve ÖSO tarafından ele geçirilen köy sayısı 20’ye yaklaştı. Vurulan YPG hedeflerinin sayısı ise 214’e ulaştı. Mevzilere aynı zamanda karadan da eş zamanlı top atışı ile destek verildi. Harekat kapsamında Afrin bölgesine askeri sevkiyat da devam ediyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden Hatay’a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, birliklere takviye amacıyla sınır hattına yönlendirildi. Askeri araçlardan bazıları, huduttaki son kontrollerin yapılmasının ardından Afrin’e sevk edildi.

ATAK’lar CIRIT attı!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) “Zeytin Dalı Harekatı” kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, Afrin’in batısındaki terör hedeflerini vurdu. Kara unsurlarınca lazerle titizlikle işaretlenen hedefleri vuran ATAK helikopterleri, harekat sırasında yerli üretim “Cirit” füzelerini de kullandı.

İlk kez sınır ötesinde!

Yerli üretim T-129 ATAK helikopteri Zeytin Dalı Harekatı’na katıldı. TSK’nın kara unsurları tarafından Afrin’in batısında lazerle işaretlenen hedefleri yerli üretim Cirit füzeleri ve 20 mm’lik toplarıyla vuran ATAK helikopteri böylelikle ilk kez sınır ötesi göreve çıkmış oldu.

306 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. "gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir." denilen açıklamada, şu ana kadar en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

TSK'nın açıklaması şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekâtı" başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

"Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

"Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Afrin'de şiddetli çatışmalar devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde Afrin'de ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri ile terör örgütü PKK/PYD-YPG/DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Mehmetçik, terör örgütü mensuplarına adeta kurşun yağdırıyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleriyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) güçlerinin Afrin'deki ilerleyişi devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'nın 6'ncı gününde Afrin'de etkisiz hale getirilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu sayısı 306'ya yükselirken, gerçekleştirilen hava harekatında ile teröristlere ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edildi.

Afrin kırsalında 11 köy terörden arındırılırken, çatışmaların devam ettiği Burseya Dağı'nda Türk tankları bugün ilk kez görüntülendi. TSK ile terör örgütü PKK/PYD-YPG/DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar ise hız kesmiyor.