Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu'nun Hatay'daki Harekât Merkezi'ne sürpriz ziyarette bulundu.

Akşam saatlerinde Ankara'dan, Harekât Merkezi’ne giden Erdoğan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve diğer askerî yetkililerden bilgi aldı.

“Başkomutan” Erdoğan, harekât merkezinde kendisini bekleyen askerlere "İyi akşamlar, nasılsınız”dedi. Askerler de “Sağol” karşılığını verdi.

Burada konuşan Erdoğan, sözlerine "Değerli arkadaşlar, öncelikle sizleri bu Afrin harekâtının 6'ncı gününde şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum" diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: "Sizler, şu anda attığınız adımla, atacağımız adımlarla gerçekten milletimiz için adeta yeniden bir tarih inşa ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Rabbim gücünüzü, gücümüzü artırsın. Sağolun var olun. Başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nın amacı millî güvenliğimizin sağlanması. Netice alınana dek sürecek. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yok. Afrin terör unsurlarından temizlenmesinin akabinde asli sakinlerine teslim edilecek. Böylece Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri de hızlanacak.”

Erdoğan, brifingin ardından da video konferans aracılığıyla Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Eskişehir Muharebe Üs Komutanlığındaki harekât merkezleriyle canlı bağlantılar gerçekleştirdi. Erdoğan'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de refakat etti.