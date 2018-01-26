Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün 2015 yılında Karaman il imamı olan ve ’ByLock" kaydı bulunan S.D. isimli şahıs, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ayrıca, örgütünün emniyet mahrem yapılanması içinde bulunan, ’ByLock’ kaydı ile Bank Asya’da hesap arttırımı bulunan ve KHK ile ihraç edilen Y.B., H.D. ve A.Ş. de gözaltına alındı. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nden ihraç edilen Y.B.’nin, Kütahya mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve sahte kimlik taşığı öğrenildi.