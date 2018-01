Türkiye Gazetesi

"Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu'nun Kalkınmadaki Rolü" çalıştayına katılmak üzere Batman’a gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Valiliği ve Batman Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Kahraman, valilik tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Yemeğe eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Vali Ahmet Deniz, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, STK temsilcileri, bazı bölge milletvekilleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

“Hep beraber olmamız lazım”



Türkiye Petrolleri Kristal Park’ta verilen akşam yemeğinde Afrin operasyonuna ilişkin konuşan TBMM Başkanı Kahraman, müdahalenin meşru müdafaa olduğunu belirterek, “Yoldan çıkanların kulağını çekiyoruz. Senin ne işin var 4 bin 900 tırla benim hududumda. Sen ne için benim tehdidim içerdedir diyorsun da DEAŞ’ı üretiyorsun, PYD diyorsun. İsimler değişik hedef aynı. Hedef ayağa kalkmamızı önlemek. Afrin bu. Kuzey bizim daha önce yaptığımız Fırat Kalkanı Harekatı bu, Zeytin Dalı bu, devam edeceğiz. Kurutacağız, terörü kurutacağız. Bütün müdahaleler boşuna, devam edeceğiz. Ama bunun için birlik lazım, hep beraber olmamız lazım. Evvelsi gün Avrupa Parlamentosu’nda bir şaşkın milletvekili kendi ülkesini şikayet ediyor. Niye Afrin oldu, neden mani olunmuyor falan diye. Şaşkın, cahil bir söz var; diploma cahilliği giderir ama haşa huzurdan merkeplik baki kalır. Kafası o kadar eriyor. Tahammül edeceğiz, zaman içerisinde zorlukları göreceğiz hep yürüyeceğiz. Hainimiz çok azdır. Zaten şu an Pensilvanya’da duran hainler gibi azdır, aldatılmışı çoktur. Elbette ki nahak diye hareket edip bir zalim olmayacağız. Ama kendimizi müdafaa edeceğiz. Her dinde ve her hukukta meşru müdafaa haktır, asla bir tarafa itilemez ve cezalandırılamaz. Şimdi bizim Afrin’deki hadisemizde meşru müdafaadır. Dik duruyor ordumuz, peygamber ocağıdır ordumuz. Güzel faaliyetler yapacağız. İnşallah gençlerin beyinlerini yıkayıp yanlışa yönlendirenlerin yolunu tıkayacağız. Onların da ıslahı için cenabı haktan niyazda bulunacağız” diye konuştu.