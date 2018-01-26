Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te organize bir şekilde tefecilik yaptığı belirlenen 9 şahısın yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca, bin 85 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, 271 adet dolu av tüfeği kartuşu, 2 bin 512 adet senet, 21 adet çek, 19 adet ajanda/not defteri 5 adet hesap cüzdanı, 6 adet değişik şahıslar adına kimlik fotokopisi, 10 adet tapu senedi ve 3 adet hard disk ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 5’i tutuklandı. 2 şahıs hakkında ise Adli Kontrol Kararı verilirken 1 şahıs ise serbest bırakıldı.