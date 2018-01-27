Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un 39 ilçesinde 1200 polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur Denetimi' yapıldı. Daha önce belirlenen 100 noktada gerçekleşen denetimde polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup arama yaptı. Ekipler, GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü de yaptı. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.