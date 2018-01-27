İstanbul'un 39 ilçesinde 1200 polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur Denetimi' yapıldı. Daha önce belirlenen 100 noktada gerçekleşen denetimde polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup arama yaptı. Ekipler, GBT(Genel Bilgi Taraması) kontrolü de yaptı. Denetimlere özel harekat polisleri de destek verdi.
Özel harekât da destek verdi! Bin 200 polisle huzur operasyonu
27.01.2018 - 01:12 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 01:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un bütün ilçelerinde, 1200 polisle asayiş denetimi yapıldı. Denetimlere, özel harekat polisleri de katıldı.
Etiketler : istanbul,huzur operasyonu,
539409 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539409.aspx
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