Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bunlar katil, bunlar hırsız, bunlar ırz düşmanı. Bunlar haçlı seferlerinin yeni işbirlikçileri" diye tarif ettiği terör örgütü YPG, Suriye'nin kuzeyinde hem Kürtlere hem Sünnilere hem de Alevilere kan kusturuyor. YPG/PKK Afrin'de kendi denetimindeki Maabatlı köyünü havan atışları ile vurdu. Alevi Kürtlerin yaşadığı köyle büyük zarar oluştu. Suçu TSK'ya yıkmaya çalışan bölücü örgütün “Alevi katliamı yapılıyor” diyerek Türkiye'deki Alevileri sokağa dökmeye çalıştığı belirlendi. Afrin kırsalındaki çatışmalarda öldürülen teröristlerin cenaze töreninde dün teröristlerin yakınları Afrinli Araplara saldırdı. Bir aileden 4 kişi katledildi.

Afrin'de imamlık yaparken terör örgütü YPG/PKK'nın tehditleri sebebiyle ilçeden kaçmak zorunda kalan Kürt imam Muhammed Çilo, örgütün Kürt halkına nasıl eziyet ettiğini anlattı. Halep'e sığınan Çilo, şunları ifade etti: Arap Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Aynı zamanda Afrin'de imamlık yapıyordum. PKK'lılar ‘kendilerini övmem’ şartıyla imamlık yapmama müsaade edeceğini söyledi. ‘Dinimiz neyi emrediyorsa ve hakikat neyse onu söylerim' dedim. Bu yüzden baskıya maruz kaldım. Zaman zaman yer değiştirdim. Gittiğim her köyle bana engel çıkardılar. Kızlara Arapça öğretilmesini yasakladılar. Çocuklarının Kur’ân-ı kerim öğrenmesine engel oldular.



AYAKKABILARIYLA GİRDİLER

Şeyh Hadid köyünde namaz sırasında PKK'lılar camiyi bastı. Ayakkabılarla içeri girdiler. Çocukları evlerine gönderdiler ve Kur’ân-ı kerimin cüzlerini yırttılar. Çaresiz, beldeden ayrılmak zorunda kaldım. Beni bozguncu ilan edip başıma 25 bin dolar ödül koydular. Onlar işgalci. Onlar Afrin'i viraneye çevirmek üzere görevlendirilmişler. Halkın elinden çocuklarını aldılar. Kürt, Arap ve Türkmenlerin ürettiklerine el koydular. Bu zalimlerin bir benzeri yok. Şeytandan daha şerliler. Buradan Afrin halkına sesleniyorum, çocuklarınızı onlardan alın, bırakın defolup gitsinler.



ASIL KÜRT BİZİZ

Asıl Kürt biziz. Esed rejiminden biz zulüm gördük. Ben onlardan daha Kürt’üm, onlar Kürt değil. Bu toprakların çilesini biz çektik. Önceden Kürtlerin yüzde 90’ı şerefleri için BAAS zindanına konulurdu, şimdi o şerefi yok ediyorlar. Afrin halkı, dindar ve şerefli insanlardır. Bunlar Öcalan ve Esed birlikte hareket ediyor. Afrinliler, el ele verip onları şehirlerinden kovsun.