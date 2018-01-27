Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilisli hayırsever işadamı Yaşar Aktürk, Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe moral olması için 250 kilo baklava gönderdi. Adana'nın Pozantı ilçesindeki şehit olan polis memuru Erhan Konuk'un babası Fehmi Konuk vatandaşları seferber etti. Pozantılılar, bahçelerinden topladıkları kasa kasa elma ve cevizleri Afrin'e çıkarma yapan Türk askerine yolladı. Bir TIR dolusu elma ve ceviz, düzenlenen törenle Hatay'a ulaştırıldı. Manisa'da Alaşehir Belediyesi tarafından temin edilen 5 ton Sultani üzüm, paketlenerek cephedeki askerlere gönderildi. Osmaniye Fıstıkçılar Sitesi esnafı Mehmetçik için 8 ton yer fıstığı ve kuru üzüm hazırladı. Kilis'te Yunus Emre Korkmaz isimli bir vatandaş sabahın erken saatlerinde kırdığı odunları çuvala doldurarak, sınır hattında mevzide bulunan askerlere taşıdı. Korkmaz’ın bu görüntüleri görenleri duygulandırdı. Korkmaz "Hava çok soğuk ben de üşümemeleri için askerimize odun götürüyorum” diye konuştu. Askerlik şubelerine gönüllü olmak için başvuruda bulunanların sayısı onbinleri geçti.