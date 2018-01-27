Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin harekâtında bir haftayı geride bırakan Türk Silahlı Kuvvetleri, birçok köyü terör örgütünün elinden aldı. Köyler, Türkiye'nin koruma şemsiyesi altına girince Suriyeliler evlerine dönmeye başladı. Türkiye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Adamanlı köyü de YPG'den kurtuluş sevincinin yaşandığı yerlenden biriydi. Köydeki çatışmalar sırasında Özgür Suriye Ordusu'ndan 5 asker yaralandı, PYD/PKK üyesi 30 terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin zor kullanarak girdikleri evlerde birçok mevzi oluşturup duvarlarda delik açtıkları ortaya çıktı. Mehmetçik evlerine dönen ailelere gıda yardımında bulunurken, askerî doktorlar köy sakinlerini sağlık kontrolünden geçirdi.



MEHMETÇİĞE DUA

Köyün teröristlerden temizlenmesinin ardından evine yeniden kavuşan 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, TSK'ya teşekkür etti. Terör örgütü üyelerinin olduğu dönemde evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Seyidu, zor günler geçirdiklerini belirtti. TSK'nin köylerine geldiğini duyduktan sonra hemen döndüklerini belirten Seyidu, "Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye'nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar." diye konuştu.



SİZİN İÇİN BURADAYIZ

Köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı da aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelerin sorunlarını dinleyen birlik komutanı albay, "Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Bir sıkıntınız olduğunda, yemek, ilaç, giyecek gibi, mutlaka haberimiz olsun. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız. Allah'ın izniyle güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.