Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli’nin sorunlarını çözmek için göreve geldiği ilk günden itibaren yoğun çaba harcayan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin 25 Mayıs 2015 tarihinde ilçe tapu müdürlüğünde Sultanbeyli Belediyesi’ne geçen hisse tapuları devralmıştı.

29 Eylül 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu’ndan ilçeye özel Kanun Hükmünde Kararname çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Mayıs 2015 yılında ilçeye gelerek 1.274.000 metrekare hissenin belediyeye devir törenine katılarak halkın sevincine ortak oldu.

24 Mayıs 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına getirilen Mehmet Özhaseki Sultanbeyli’nin mülkiyet sürecini çözmek adına çalışmalara imza attı. Bakan Özhaseki döneminde 1.906.000 metrekare tapunun kamuya devri gerçekleşti. Sultanbeyli’nin 100 yıllık tapu probleminin çözüm aşamasında Sultanbeyli İlçe Tapu Müdürlüğü’nde 920.050 metrekareyi kapsayan hisseli alanın takas işlemi gerçekleştirildi. Sultanbeyli’nin genelini ilgilendiren takas işleminde elinde hisse tapu bulundurup arazide yeri olmayanların toplamda 920 dönümlük alanı Maliye Hazinesi’ne geçmiş oldu. Daha sonra gerçekleştirilecek işlemlerden sonra tapular arazide yeri olan hak sahiplerine verilecek. 15 mahalleyi de kapsayan tapu devir teslimine Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve taraflar katıldı. 920 dönümlük hisseli alanın takas işleminin ardından 400 dönüm daha tapu devri için uzlaşma tutanağı imzalandı.