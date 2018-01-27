Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara (19-26 Ocak 2018) ilişkin açıklama yapıldı. Geçtiğimiz süreç içerisinde (19-26 Ocak 2018), PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Bitlis ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. İcra edilen operasyonlarda, 9 terörist etkisiz hale getirildi. 11 adet piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği, 1 adet makinalı tabanca, 1 adet tabanca olmak üzere toplam 14 adet hafif silah, 10 kilogram amonyum nitrat, 19 kg C-4 patlayıcı madde, 4 adet elektrikli fünye, 2 adet el bombası, 6 adet RPG-7 mühimmatı, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 3.017 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet şarjör, 8 adet telsiz, 13 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi. 7 adet EYP tespit edilerek imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 16 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. 4 asker yaralandı.

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4 bin 401 kişi yakalandı. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 25.7 kilogram uyuşturucu madde, 50 adet kaçak silah, 33 bin 326 paket kaçak sigara ve 6 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.



Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında, Fırat Kalkanı Harekatı, hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ Terör Örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekatında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken, PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi ve benzeri) çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İdlib Bölgesi

İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır. Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor. Harekatın başından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 340 hedef imha edildi. Harekat, icra edilen Hava harekatı ile koordineli olarak Kara Ateş Destek vasıtaları ile de destekleniyor. Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve Kara Ateş Destek unsurlarının desteği ile sürdürülmekte olan kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ediliyor.

Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre, en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 asker şehit oldu, 30 asker yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit oldu, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.