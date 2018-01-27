Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriyenin Rasulayn kentinde PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattında mevzi kazmaya başladı. Son bir haftada taciz ateşlerinin yapıldığı bölgede mevzi kazıldığını fark eden güvenlik güçleri harekete geçti. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, mevzi kazılan yeri, tank atışıyla ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede atışın ardından yükselen alev topu da görüntülendi.