Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriyenin Rasulayn kentinde PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattında mevzi kazmaya başladı. Son bir haftada taciz ateşlerinin yapıldığı bölgede mevzi kazıldığını fark eden güvenlik güçleri harekete geçti. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, mevzi kazılan yeri, tank atışıyla ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede atışın ardından yükselen alev topu da görüntülendi.
Sınırda mevzi kazan teröristler tank atışıyla vuruldu
27.01.2018 - 13:09 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriyenin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Şanlıurfa,terörist,
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