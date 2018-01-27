Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Hıdırağa Mahallesi ve Çerkezköy Gazi Osman Paşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda, 200 fişek uyuşturucu madde ele geçirilirken M.A, B.A. ve O.Ş gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
27.01.2018 - 14:24 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Hıdırağa Mahallesi ve Çerkezköy Gazi Osman Paşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda, 200 fişek uyuşturucu madde ele geçirilirken M.A, B.A. ve O.Ş gözaltına alındı.
Etiketler : Tekirdağ,
539513 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539513.aspx
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