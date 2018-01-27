Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu Hıdırağa Mahallesi ve Çerkezköy Gazi Osman Paşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda, 200 fişek uyuşturucu madde ele geçirilirken M.A, B.A. ve O.Ş gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.