Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PYD/ PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.

EVDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Afrin'de, PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atılan roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.

Saldırı Hulisi Akar'ın valilik ziyaretinde gerçekleşti

Roketli saldırı Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar'ın kentte olduğu esnada gerçekleşti. Roketin Orgeneral Hulisi Akar'ın, bölgeye 100 metre uzaklıkta bulunan Valilik binasındaki Vali Mehmet Tekinarslan'ı ziyareti esnasında düştü.

Vali Tekinarslan'ın bölgede inceleme yapması bekleniyor.