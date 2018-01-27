Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'de yapılan Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle sınır bölgesinde birlikleri denetleyen Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar, yanındaki kuvvetleri ile birlikte Hatay ve Şanlıurfa'dan sonra Kilis'e geldi. Helikopter ile kent merkezindeki 2. Hudut Tabur Komutanlığına inen Akar'ı, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve beraberindeki heyet karşıladı. Akar, 2. Hudut Tabur Komutanlığındaki askeri yetkililerle bir araya gelerek, harekattaki son durum hakkında bilgi aldı.