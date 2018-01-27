Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adaları siz verdiniz siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi. Tarihî dosyaları hazırlatıyorum ve Lozan’da dahil olmak üzere bunların önüne, milletin önüne bu belgelerle anlatacağız. Görecekler kim nerede neyi vermiş" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Gençlik Kollarının kongresine katılmak üzere Kocaeli’ne geldi. Salon önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kocaeli bugün bir başka. Bambaşka. Kongre mi, yoksa mitingi mi yapıyoruz. Maşallah kabınıza sığmıyorsunuz. Gününüz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun. Bugün Kocaeli’nde gençlik teşkilatımızın kongresini yapıyoruz. Sizi bu şekliyle karşımda görünce acaba bu bir gençlik kongresi mi, yoksa Kocaeli mitingi mi dedim. Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerinde olsun. Sabahleyin İstanbul’da bir tünel açılışı yaptık. 600 milyonluk bir yatırım. Durmak yok yola devam. Yapacağımız çok iş var” dedi.



AFRİN OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü YPGPKK’ya yönelik düzenlenen Afrin Operasyonu ile ilgili son bilgileri de verdi. Mehmetçiğin Afrin’de yoluna devam ettiğini belirten Erdoğan, “Bugün itibariyle 394 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sabah rakamıdır. ÖSO ve Mehmetçik olmak 20 şehidimiz var. Bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Siz bizim sınırlarımızı taciz ediyorsunuz, ey imansızlar siz bizim camilerimizi mi bombalıyorsunuz. Namaz kılarken şehit olanların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Masum, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz. ‘Millet yürüyecek arkandan dedik’ ve şu anda millet yürüyor. Millet sınırda. Hep beraber oradayız. Dualarımızla yanımızdasınız. Biz de Mehmet’imize askerimize şunu söylüyoruz; Mehmetçik sizler dualarımızdasınız. Mehmetçiğimiz yalnız değil. O teröriste kimler hangi yardımı gönderirse göndersin biz, ‘Korkma Allah bizimle beraberdir’ buna inandık” diye konuştu.

“ULUSLARARASI CAMİAYA EĞER KENDİNİZİ ANLATMAZSINIZ, MEYDANDA KAZANIRSINIZ, MASADA KAYBEDERSİNİZ”

Afrin operasyonunun 8. gününe girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Askerimiz bu mücadelesini sürdürürken kararlılığımız devam ediyor. Bizlerde Başbakanımız, bakanlarımız ile Ankara’dan diplomasiyi yürütüyoruz. Rusya ile ABD ile dün İngiltere ile Avrupa’nın değişik ülkeleri ile görüşmeleri yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz uluslararası camiaya eğer kendinizi anlatmazsınız, meydanda kazanırsınız, masada kaybedersiniz. Lozan’da öyle olmadı mı? Kılıçdaroğlu’na sorsan Lozan’da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Partiye kesmeye kalkar. Adaları siz verdiniz siz. Sizin partinizin başında olanlar verdi. Tarihi dosyaları hazırlatıyorum ve Lozan’da dahil olmak üzere bunların önüne, milletin önüne bu belgelerle anlatacağız. Görecekler kim nerede neyi vermiş. Öyle yalanlarla, dolanlarla bu milleti aldatamazsınız. Ana muhalefet terörle beraber cirit atıyor. Onlarla beraber oynuyor. Bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef sıfır. Kalkıyor ÖSO’ya terör örgütü diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir durumdur. ÖSO benim Mehmedim ile beraber arazide, şu ana kadar 13 şehidi var. Siz kiminle berabersiniz. Şu anda terör örgütleri ile berabersiniz. PKK ile berabersiniz. Benim milletim sizi gayet iyi tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı meydana çıkartacağız. Millet artık bu yalanı yutmayacak. Kim kimdir bilinsin” şeklinde konuştu.