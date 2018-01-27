Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Vali Mehmet Tekinarslan ile birlikte Kilis'te roketin düştüğü bölgede inceleme yaptı. Çavuşoğlu, Gül ve Orgeneral Akar'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Akar'a "Varol paşam" diye karşılayan vatandaşlar, sık sık alkış temposu tuttu. Akar, evlerin balkonundaki vatandaşlarla da sohbet etti.



Kilisliler, "Zeytin Dalı Harekatı" için verdiği desteği, Akar ve kuvvet komutanlarını sık sık alkışlayarak, gösterdi. Akar ise incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.