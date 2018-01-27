Asker, bombanın üzerine, "Bursa-Büyükorhan Zaferiye köyüne selamlar" yazıp sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.
Bursalı asker memleketine böyle selam gönderdi
27.01.2018 - 17:49 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Bursa Büyükorhanlı bir asker, memleketine bombaya yazdığı yazıyla selam gönderdi.
Asker, bombanın üzerine, "Bursa-Büyükorhan Zaferiye köyüne selamlar" yazıp sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.
Etiketler : Bursalı asker,afrin,bomba,haberler,
539542 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539542.aspx
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