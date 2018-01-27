Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Korucuk mevkisi Havalimanı Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25. Dönem AK Parti Milletvekili Cengiz Tokmak’ın kullandığı 57 AK 057 plakalı otomobil ile Ramazan Tuncel yönetimindeki 57 FC 570 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.