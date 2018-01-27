Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi yaptı.Görüşme, Rusya'nın Soçi kentinde 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde gerçekleşti.