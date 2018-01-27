Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi yaptı.Görüşme, Rusya'nın Soçi kentinde 29-30 Ocak'ta düzenlenecek Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde gerçekleşti.
Çavuşoğlu, Lavrov ile telefonda görüştü
27.01.2018 - 20:28 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 21:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Rus mevkidaşı Lavrov,
539561 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/539561.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER